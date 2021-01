Juventus, le ultime dalla Continassa: Pirlo perde Cuadrado, Dybala…

Continassa, Pirlo perde anche Cuadrado per Covid oltre ad Alex Sandro. Qualche linea di febbre per Dybala

(Mauro Munno, corrispondente da Torino) – La Juventus perde due pezzi importanti in vista del gara in programma domani sera a San Siro. Juan Cuadrado è risultato positivo al giro di tamponi effettuati in mattinata. La sua assenza va sommata a quella di Alex Sandro, positivo già nella giornata di ieri. Altro giro di test previsto in serata, domani il responso definitivo prima della partenza per Milano.

Per quanto concerne il campo, oggi la squadra ha focalizzato attenzione sulla tattica, come sempre nell’imminenza della gara. Desta un po’ di preoccupazione Paulo Dybala, ieri febbricitante, anche se l’argentino dovrebbe prendere regolarmente parte al match. Sempre out per infortunio Morata.

LEGGI LE ULTIME IN CASA JUVENTUS