Juve, le ultime verso la sfida contro il Milan

Dopo la gara annullata contro il Barcellona, la Juve si prepara ad incontrare il Milan: il programma dei bianconeri

La vera tournée negli Usa della Juve inizierà domani dopo lo sfortunato inconveniente dell’annullamento dell’amichevole contro il Barcellona a causa di un virus cha ha colpito diversi giocatori blaugrana.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, domani è previsto un allenamento aperto alla stampa al mattino (ore 19 italiane) in vista della sfida col Milan che si giocherà il 28 luglio alle 4.30. Oggi, invece, solo allenamento in palestra e poi riposo.