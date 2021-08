Juve Milan: salterà il match dell’Allianz Stadium? Ultimissime

Juve Milan, nuovo infortunato tra i bianconeri: a rischio la sua presenza per il match dell’Allianz Stadium. Le ultime dagli esami

Brutte notizie in casa Juve in vista dell’incontro con il Milan, in programma per il prossimo 19 settembre: Kaio Jorge, dopo essersi fermato durante l’allenamento di ieri per un leggero fastidio, si è sottoposto successivamente a dei controlli più accurati.

Gli esami del J Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Tramite una nota ufficiale, la società bianconera ha comunicato che l’attaccante brasiliano verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni per capire meglio i tempi di recupero. Si complica così, quindi, la presenza di Kaio Jorge in Juve-Milan.