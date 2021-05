Juve-Milan, i bianconeri non abbandonano l’idea dello scambio in un momento in cui potrebbe addirittura essere più facile per ovvi motivi

Juve-Milan, i bianconeri non abbandonano l’idea dello scambio in un momento in cui potrebbe addirittura essere più facile per ovvi motivi.

I PROTAGONISTI- Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dI Tuttosport, la Juventus non avrebbe ancora abbandonato l’idea di tentare lo scambio con il Milan tra Bernardeschi e Romagnoli. Entrambi sono assistiti da Raiola e tutti e due a scadenza nel 2022.