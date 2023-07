Juve Milan, Allegri perde un titolare: problema al polpaccio per lui

Juve Milan, Allegri perde un titolare in vista dell’amichevole di questa notte: problema al polpaccio per lui

Brutte notizie in casa Juventus in vista dell’amichevole in programma stanotte alle 4:30 italiane contro il Milan. Allegri, infatti, potrebbe aver perso un potenziale titolare della sfida.

Si tratta di Arkadiusz Milik. Il polacco, secondo quanto riportato da Tuttosport, dovrebbe andare in panchina a causa di un piccolo problema al polpaccio. In attacco per i bianconeri dunque la coppia Chiesa-Kean.