Jovic, un’idea Milan che si trasforma in azione: la formula lo consente

Jovic, il Milan prova a trasformare l’idea di base in azione, il giocatore piace e potrebbe rappresentare l’acquisto del prossimo mercato. 23 anni ancora da compiere, una stagione difficile con il Real che un anno fa lo pagò 60 milioni di euro e che quindi non può permettersi di perdere senza tentare almeno un rilancio.

VIA IN PRESTITO- Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan starebbe trasformando in azione l’idea di un prestito, causa anche la crisi economica generata dall’epidemia di coronavirus. I con quella parte di Spagna sono ottimi, dunque anche la possibilità che l’affare vada in porto, previo alcune classiche condizioni.

INGAGGIO- Al momento il giocatore percepisce 5 milioni di euro a stagione, una cifra che supera il tetto salariale stabilito dalla società rossonera. Al momento si tratta di una vera e propria suggestione ma l’idea potrebbe piacere anche al giocatore, per rilanciarsi in un grande club.