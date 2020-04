Calciomercato Milan, Claudio Raimondi: «Jovic ipotesi concreta»

Il noto giornalista di Sport Mediaset ha confermato le voci circa un interessamento del Milan per l’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte

Nel corso di un Q&A su Instagram, il giornalista di Sport Mediaset e inviato a Milanello Claudio Raimondi ha parlato delle voci di mercato relative all’attacante del Real Madrid, Luka Jovic.

Secondo il giornalista, Jovic sarebbe infatti un’ipotesi concreta per il prossimo mercato del Milan a patto che Zlatan Ibrahimovic lasci Milanello a fine stagione. Sarebbe questa infatti la conditio sine qua non per iniziare una trattativa per riformare la coppia che tanto bene ha fatto a Francoforte.