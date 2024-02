Jovic Milan, nuove conferme sul suo futuro: ecco cosa accadrà nei prossimi mesi. Le ultime sul futuro dell’attaccante

Arrivano nuove conferme su quanto emerso in questi ultimi giorni per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic, attaccante arrivato al Milan nell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera avrebbe già deciso il futuro del serbo: l’ex viola viaggia verso la conferma nella rosa del Diavolo anche per la prossima stagione dunque il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.