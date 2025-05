Jovic Milan, Antonio Cassano lo esalta: «Lo preferisco a Gimenez e Abraham per questo motivo». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a come ogni lunedì aViva El Futbol, Antonio Cassano, ex giocatore di Milan e Roma, ha parlato così elogiato Conceicao e eletto Jovic come il migliore attaccante presente in rosa.

PAROLE – «Sergio Conceicao ha il merito di aver riscoperto Jovic che è l’attaccante più forte che ha il Milan da un punto di vista tecnico. Anche lui sta emergendo dopo anni di difficoltà. I rossoneri non hanno una squadra di fenomeni».