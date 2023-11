Jovic Milan, che flop: costa 500mila euro a tiro! L’analisi proposta questa mattina dalla Gazzetta dello Sport

Questa mattina in edicola la Gazzetta dello Sport ha proposto un’analisi sull’affare Jovic, che certamente non sta rendendo minimamente come il Milan si aspettava in estate.

Fin qui il serbo ha raccolto sette presenze di cui due da titolare e nell’ultima sostituito all’intervallo. Zero i gol, zero gli assist nessuna presenza in Champions e appena due tiri verso la porta avversaria che, stipendio alla mano, significa che sono costati l’uno 500mila euro. Un vero flop di mercato fin qui.