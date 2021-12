Tomasson: «Il Milan senza Kjaer perde un campione»

Jon Dahl Tomasson, indimenticato attaccante del Milan, ha parlato dei rossoneri e della pesante assenza di Simon Kjaer: le sue parole

Jon Dahl Tomasson, ex attaccante rossonero, ha parlato del Milan e dell’infortunio di Simon Kjaer a TMW. Le sue parole:

«Da ex calciatore del Milan con i rossoneri nel cuore non posso che essere felice dei successi della squadra di Pioli dopo anni difficili. È grandioso vedere questo club tornare dove merita, al top e in Champions League».

SULL’INFORTUNIO DI KJAER: «Sono molto legato a Simon, col quale ho giocato nella nazionale danese e col quale ho lavorato a stretto contatto per tre anni e mezzo, in qualità di assistente del commissario tecnico Aage Hareide. Noi due avevamo scelto Simon come capitano della Danimarca e lui è una persona eccezionale. Il Milan perde un grande difensore e un impressionante leader dentro e fuori dal campo. È uno di quei pochi giocatori che spostano gli equilibri».