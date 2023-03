Joe Barone, DG della Fiorentina, ha indicato nella gara col Milan la migliore della stagione per la squadra di Italiano: le sue parole

Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, il DG Barone ha dichiarato:

«Contro il Milan è stata una partita bellissima, vedi quanta gente è innamorata della Fiorentina in un periodo in cui la squadra aveva tanti alti e bassi. Per me quella è stata una serata di grandi emozioni»