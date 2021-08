Joao Pedro: «Milan? Vogliamo ripetere la gara dell’anno scorso»

Joao Pedro ha partecipato alla puntata d’esordio stagionale de “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e Radiolina. Ecco le sue parole sul match con il Milan

Joao Pedro, capitano dei rossoblù, ha partecipato alla puntata d’esordio stagionale della trasmissione “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e Radiolina. Ecco le parole dell’attaccante brasiliano sul match contro il Milan.

«Vogliamo ripetere la partita dell’anno scorso: l’avevamo preparata bene indipendentemente dal risultato della partita col Benevento. Abbiamo le nostre qualità, possiamo giocarcela, anche se non sarà facile contro un avversario forte come il Milan. Dispiace per l’infortunio di Cragno, un nostro punto di riferimento, ma con Radunovic siamo in buone mani».