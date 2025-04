Condividi via email

Jimenez Milan, da risolvere la situazione con il Real Madrid: ecco il prezzo della clausola! Tutti i dettagli. Segui le ultime

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan deve risolvere ancora l’intrigo legato ad Alex Jimenez:

PAROLE – «In casa Milan si guarda sempre con un certo timore alla clausola di recompra da 9 milioni di euro per questa finestra di mercato per Alex Jimenez, che in rossonero ha dimostrato di sapersi disimpegnare bene su entrambe le corsie e che è un prodotto della cantera madridista».