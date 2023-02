Jankto fa coming out: il messaggio di sostegno del Milan – VIDEO

Il Milan non ha fatto mancare il proprio messaggio di supporto a Jakub Jankto, calciatore dello Sparta Praga con un passato in Italia che ha deciso oggi di fare coming out:

Never live in fear of who you are 👊

We stand by you, Jankto ❤️

#WeRespAct https://t.co/PtANHOU2RA

— AC Milan (@acmilan) February 13, 2023