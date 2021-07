James Rodriguez strizza l’occhio alla Serie A: «Ecco perchè mi piace»

Il fantasista dell’Everton James Rodriguez ha parlato del suo futuro, strizzando l’occhio anche alla Serie A

James Rodriguez, fantasista dell’Everton, in una diretta Twitch ha fatto intendere di voler lasciare i Toffees strizzando anche l’occhio a un possibile approdo in Serie A.

«Molti mi chiedono dove giocherò la prossima stagione. Non lo so, è una questione abbastanza complicata. Vediamo cosa succederà. Mi sto allenando bene e duramente, mi sto preparando e mi sto allenando per me stesso e basta. Devo pensare al presente, poi andrò dove mi vogliono. In quale campionato mi piacerebbe giocare? Dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i maggiori campionati e mi manca l’Italia, sarebbe una buona opzione ma non so se sarà possibile. Real Madrid? No, ormai è un ciclo chiuso, che non si ripeterà».