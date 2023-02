Xavier Jacobelli, famoso giornalista, ha analizzato il momento vissuto dal Milan dopo il successo contro il Monza: le sue parole

Ospite a Tutti Convocati su Radio 24, Xavier Jacobelli ha parlato così del Milan:

«Più che un ex malato, il Milan è una formazione sulla strada giusta per ritrovare se stessa. Se è guarito lo capiremo domenica prossima, nello scontro diretto per la Champions contro l’Atalanta».