Jacobelli: «Il Milan MERITAVA il pareggio col Bayer. C’è stato un GRAVE errore arbitrale, ma…». L’analisi del giornalista

Jacobelli a Tmw Radio ha detto la sua sulla sconfitta del Milan contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

JACOBELLI – «Purtroppo in partite di questo livello se si concede un tempo a squadre del genere poi è difficile recuperare. Nel secondo tempo abbiamo visto un Milan totalmente diverso rispetto a quello timido ed impacciato del primo. Nella ripresa Theo ha anche preso una traversa e c’è stato un grave errore arbitrale. Il Milan avrebbe quantomeno meritato il pareggio, ma ora è chiamato a vincere la prossima perché al momento ci sono zero punti in due partite».