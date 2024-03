Italiano a DAZN: «Volevamo onorare Barone e ci siamo riusciti»

Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo di Fiorentina Milan: tutte le dichiarazioni nel post-partita del match di Serie A

L’allenatore Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN nel post-partita di Fiorentina Milan.

PAROLE – «Abbiamo passato dei giorni tremendi. Volevamo onorare Joe e lo spirito credo sia stato giusto. Abbiamo messo in difficoltà il Milan e affrontato una squadra in grande forma. Volevamo ottenere una vittoria per il nostro direttore che onoreremo sempre con l’impegno mostrato in questa partita».

SULLA STAGIONE – «Ormai è inutile parlare della singola gara. Siamo questi: creiamo e a volte fatichiamo a buttarla dentro. Sono discorsi che abbiamo già fatto ma saremo questi anche all’ultima partita di quest’anno. Dobbiamo cercare di arrivare in fondo alla Coppa Italia e alla Conference. Questa è la Fiorentina»

DODÒ – «In questa partita poteva fare bene contro Leao e secondo me ha fatto una buona gara. È un buon rientro per noi».

SULLA MORTE DI BARONE – «La Fiorentina è sulle spalle mie e del presidente fino a quest’anno. Conteremo quello che faremo fino alla fine e conterà solo onorare la memoria del nostro direttore. L’unico pensiero è fare il massimo, poi tireremo le somme».