Fonseca esulta: «Notte magica a Madrid, questo è il Milan che vogliamo. Grazie ai tifosi» – FOTO

Fonseca via Twitter ha pubblicato un messaggio di esultanza dopo la vittoria del Milan contro il Real Madrid:

«Notte magica» – FOTO

Fonseca via Twitter ha pubblicato un messaggio per festeggiare la vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League per 1-3.

“

È stata una notte magica a Madrid. Una dimostrazione di carattere, coraggio e spirito di squadra. Questo è il Milan che vogliamo. Grazie a tutti i tifosi che hanno viaggiato e ci hanno sostenuto al Bernabeu. 🔴⚫️ pic.twitter.com/UfhnsPRuan — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) November 5, 2024

LE PAROLE – «È stata una notte magica a Madrid. Una dimostrazione di carattere, coraggio e spirito di squadra. Questo è il Milan che vogliamo. Grazie a tutti i tifosi che hanno viaggiato e ci hanno sostenuto al Bernabeu».