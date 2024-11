Juventus Women Milan Femminile, le rossonere affrontano la capolista: precedenti, curiosità e dettagli del big match. Quel che c’è da sapere

Il Milan Femmnile, dopo le vittorie contro Sassuolo e Freedom, chiuderà la sua settimana domani alle 16 affrontando la Juventus Women capolista della Serie A femminile. Ecco il match preview pubblicato sul sito dei rossoneri.

LA NOTA – Vittorie, prestazioni e tante motivazioni. È un bel momento per le rossonere, che dopo un avvio complesso hanno decisamente raddrizzato la loro classifica crescendo nel corso delle settimane e dimostrando di sapere mettere in campo il lavoro quotidiano in allenamento. A questa serie di buone partite manca l’acuto in un big match, dove – soprattutto contro Fiorentina e Roma – finora abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Rispetto alle ultime due uscite non ci sono grosse novità in termini di giocatrici disponibili, occhi puntati in particolare su Ijeh (la svedese arriva alla sfida con tre gol consecutivi in campionato) e sulle giovani Renzotti e Stokić, con la serba che in Coppa Italia ha trovato il suo primo gol in rossonero.

QUI JUVENTUS

Dopo un’estate ricca di novità, tra organico e guida tecnica – è arrivato il milanese Massimiliano Canzi, alla prima esperienza nel calcio femminile – le bianconere hanno iniziato la stagione in maniera arrembante, a suon di risultati e prestazioni. Punteggio quasi pieno in Italia (7 vittorie, compreso un 2-1 sulla Roma, e uno 0-0 a Milano con l’Inter) con conseguente vetta della classifica a +1 sulla Fiorentina e buon avvio in Europa, con preliminare vinto sul PSG e tre punti nel girone dopo i primi due turni. In settimana la Juventus ha superato la pratica Coppa Italia con quattro gol nei primi 20′ sul campo dell’Hellas Verona, e dopo un inizio con qualche vulnerabilità difensiva le bianconere hanno concesso soltanto un gol nelle ultime sei partite italiane. Nessuna squalificata o diffidata in una squadra che, in Serie A femminile, ha già mandato a segno 12 giocatrici diverse con l’eterna Cristiana Girelli capocannoniere a quota 4.

“Con il Milan ci aspetta una bella partita: è una squadra in crescita, ha un progetto di gioco molto preciso, fa un buon calcio e sta crescendo”, ha detto Mister Canzi alla vigilia. “Sarà una sfida bella e difficile. Questo è un campionato aperto, equilibrato, in cui tante possono competere e anche il Milan fa parte di questo gruppo. Dobbiamo concentrarci su questa partita senza pensare ad altro”.

PRE-PARTITA

I precedenti in campionato (13) tra le due squadre sorridono alle bianconere: 8 vittorie Juventus, 2 pareggi, 3 successi Milan. In caso di vittoria, però, le rossonere diventerebbero la seconda squadra a battere la Juve in più di tre partite di Serie A femminile.

Si affrontano le due squadre che hanno subito meno gol nell'anno solare 2024, considerando soltanto quelle sempre presenti in Serie A femminile: 24 il Milan, 25 la Juventus. Le rossonere hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, concedendo soltanto 3 gol nel periodo.

Da un lato la Juventus è la squadra che vanta più gol su palla inattiva nei cinque principali campionati europei (10) e quella che in Serie A ha segnato di più in seguito a un cross ; dall'altro il Milan è (insieme a Roma e Samp) la squadra che ha concesso meno reti su palla inattiva e una delle due – l'altra è il Como – che non ha ancora subito gol dopo un cross.

A Biella si affronteranno due delle più giovani giocatrici con almeno un assist all'attivo in Serie A (Schatzer per la Juventus e Renzotti per il Milan, entrambe classe 2005). Tra le rossonere da sottolineare il momento di Ijeh, colei che ha il maggior numero di gol in percentuale sul totale della squadra (4 su 8) e come le rossonere vantino due delle prime tre per tocchi di palla: Piga (prima con 661) e Soffia (terza con 551).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

In Italia, Juventus-Milan verrà trasmessa in diretta TV su DAZN dalle 16.00. Da non perdere la copertura su acmilan.com, l’account Instagram delle rossonere e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile – on demand – anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

A dirigere la sfida di Biella sarà Dario Di Francesco, arbitro della sezione di Ostia Lido. A completare la squadra arbitrale ci saranno i guardalinee Zezza (Ostia Lido) e Minafra (Roma 2), insieme al quarto ufficiale Pani di Sassari.