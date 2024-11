Mercato Milan, in estate sarà rivoluzione in attacco? Cosa filtra sul futuro di Abraham e Jovic

Mercato Milan, in estate sarà rivoluzione in attacco? Abraham e Jovic si giocano il loro futuro nei prossimi mesi: cosa filtra

Un attaccante tra Abraham e Jovic è destinato ad andare via dal mercato Milan la prossima estate, lasciando spazio a Camarda. A riportarlo è Gazzetta.it spiegando che il loro futuro è legato a loro rendimento in campo nei prossimi mesi.

Se Abraham tornasse ai suoi livelli la Roma, che lo ha ceduto in prestito, potrebbe riprenderselo o provare a venderlo a cifre importanti. Per Jovic, invece, si potrebbe profilare un addio visto che è in scadenza di contratto.