Milan Femminile, Bakker sfida la Juventus Women: «Avversario impegnativo, ma siamo pronti». Le parole alla vigilia del match

Bakker, coach del Milan Femminile, attraverso il sito del club ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita contro la Juventus Women in programma domani alle 16 a Biella.

LE PAROLE – «Dopo la partita di mercoledì in Coppa Italia, in cui abbiamo mostrato segnali positivi nel secondo tempo, ora affrontiamo la Juventus, ancora imbattuta in Serie A. Siamo pronti per questo avversario impegnativo».