Cagliari Milan, Fonseca sul problema trasferte: «Non è vero! I veri problemi sono altri». Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita pareggiata dal Milan contro il Cagliari. Il match ha visto la squadra rossonera in vantaggio per ben due volte ma non è bastato. Di seguito un piccolo estratto.

PROBLEMA TRASFERTE – «Non abbiamo problemi di trasferte, i problemi sono stati altri. Mai abbiamo avuto una squadra che gioca così, dobbiamo crescere ancora».