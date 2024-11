Milan Cagliari 2-0, i rossoneri vincono in casa grazie ai gol di Liberali e Bonomi arrivati entrambi nel primo tempo della gara

Arrivano tre punti essenziali per il Milan, grazie alla vittoria casalinga contro il Cagliari per 2-0. Le reti di Liberali e Bonomi decidono il match: al minuto 28 l’assist proprio di Bonomi per il numero 10 rossonero che sblocca il match; tre minuti più tardi il raddoppio.

Nel secondo tempo i giovani di Guidi hanno gestito il match. Gli ospiti in avvio di secondo tempo sono andati ad un passo dall’accorciare le distanze. Tre punti importanti ai fini della classifica del campionato di Primavera: Milan che sale al primo posto in attesa delle altre partite da disputare.