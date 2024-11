Calciomercato Milan, conferme assolute sul pupillo di Moncada! Sfida al top club, a queste condizioni sbarca a Milanello

Calciomercato Milan, conferme totali sull’interesse di Moncada per Dorgu del Lecce: da battere la concorrenza del Napoli

Importante aggiornamento sul calciomercato Milan per quanto riguarda l’interesse per Dorgu del Lecce, esterno sinistro individuato da tempo da Moncada come perfetto vice Theo Hernandez.

Napoli: i riflettori restano accesi anche su Dorgu. Difficile che a gennaio si possa muovere ma alla fine di questa stagione è molto probabile che parta di fronte ad un’offerta di un certo livello. La valutazione è di 15 milioni. Su di lui c’è anche il Milan.