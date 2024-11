Milan Primavera, Guidi festeggia: «La squadra ha fatto bene, ecco cosa rappresentava la gara di oggi»

Milan Primavera, Guidi, tecnico dei giovani rossoneri, ha commentato la vittoria odierna contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, Federico Guidi, tecnico del Milan Primavera, ha commentato così la vittoria contro il Cagliari:

PAROLE – «È stata una prestazione che mi è piaciuta anche perché stiamo dando continuità a quello che sono, oltre ai risultati, ma anche le prestazioni sul campo. E oggi era una partita ricca di insidie, dal coefficiente di difficoltà molto elevato perché trovavamo una squadra con 7/8 2005 in campo, che veniva da 5 risultati utili consecutivi, in salute. E poi soprattutto avevamo speso tanto pochi giorni fa a Madrid, in Youth League. Quindi oggi era un bel banco di prova, e devo dire che la squadra ha fatto bene, ha costruito due gol di pregevole fattura, giocando bene sul campo, e nel secondo tempo, quando anche le energie erano di meno, abbiamo lasciato il pallino del gioco al Cagliari, però abbiamo concesso poco, anzi, abbiamo sfiorato in due occasioni il 3 a 0. Quindi oggi sono tutte sensazioni positive e che ci lasciano soddisfatti».