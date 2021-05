Italia U21, Nicolato: «C’è una grossa differenza rispetto a 20 anni fa»

Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale, parla della prossima sfida ai quarti di finale contro il Portogallo

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato nel corso di B Magazine, format della Lega di B.

«Abbiamo fatto un percorso non facile, con tante difficoltà, ma arriviamo all’appuntamento con grande entusiasmo. Siamo soddisfatti di essere qui e di incontrare una squadra fortissima come il Portogallo, al top a livello giovanile, perché sarà una sfida che dà motivazioni. Non siamo certamente i favoriti, ma sono sfide che ci motivano molto. In questi ultimi 20 anni il calcio in Italia è cambiato ed è difficile fare paragoni con l’ultima Under che ha vinto l’Europeo. All’epoca c’era molta più possibilità di pescare giocatori che erano titolari nelle rispettive squadre in Serie A».