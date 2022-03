È in corso Italia Macedonia del Nord. Intervento salva risultato di Florenzi dopo un errore in seguito ad uno stop sbaglaito di Mancini

È in corso Italia Macedonia del Nord. Partita in controllo degli azzurri che hanno avuto più di un’occasione per sbloccare il match senza riuscirci.

Al 38′ però anche la Macedonia ha avuto la sua occasione gol. Bravo Churlinov ad approfittare di uno stop sbagliato di Mancini e provare a partitre in contropiede da solo verso la porta. Decisivo Florenzi con un intervento salva risultato in scivolata. In seguito anche il Ct Mancini gli ha dato il cinque per complimentarsi