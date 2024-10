Italia Israele, Tonali non perde più il posto: l’ex Milan è di nuovo titolare nel centrocampo scelto da Spalletti per il match di Nations League

Nel centrocampo scelto da Spalletti per Italia Israele c’è ancora una volta Sandro Tonali.

L’ex giocatore del Milan, tornato a giocare ad alti livelli con il Newcastle dopo la lunga squalifica per scommesse, non perde più il posto in Nazionale. E sarà titolare anche nel match di stasera di Nations League.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA ISRAELE