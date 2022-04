Italia Femminile, Giuliani esulta per la vittoria: il messaggio social – FOTO

L’Italia femminile ha vinto il match di qualificazione monadiale contro la Lituania. Laura Giuliani ha esultato così sui social

L’Italia femminile ha vinto il match di qualificazione monadiale contro la Lituania. Un successo netto per 7-0 in cui non c’è mai stata partita.

In attesa del match decisivo contro la Svizzera Laura Giuliani ha festeggiato sui social la vittoria: «Una partita alla volta»