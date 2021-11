Italia, Altobelli: «Jorginho non va colpevolizzato, ma non tirerà più lui»

Lo storico ex attaccante della Nazionale Altobelli ha parlato del problema rigori per Jorginho dopo l’errore contro la Svizzera

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale, in una intervista a La Stampa ha parlato anche del problema rigori con l’Italia per Jorginho.

RIGORI JORGINHO – «Jorginho non va colpevolizzato. Ha avuto coraggio, non gli si può dire nulla. Calciare un rigore al 90º, su una situazione di parità, non è facile per nessuno. Cosa succede se ci sarà un altro rigore? Non credo toccherebbe ancora a Jorginho. Ma la decisione sarà di Mancini: quando preparerà la partita, indicherà qualcun altro. Poi, più avanti, toccherà di nuovo a Jorginho»