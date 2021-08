Isco tra Juventus e Milan: ecco la richiesta del Real

Isco è in uscita dal Real Madrid ed è finito nelle mire di Milan e Juventus: ecco la richiesta del club di Florentino Perez

Dalla Spagna ne sono sicuri: la Juventus è tornata su Isco. Il talentuoso giocatore del Real Madrid, su cui c’è anche l’interesse del Milan, sarebbe un’esplicita richiesta di Allegri per la sua nuova squadra.

Il contratto di Isco con il Real scadrà tra un anno e, salvo imprevisti, lo spagnolo non riceverà un’offerta per il rinnovo da parte di Florentino Perez. I blancos lo mettono di fatto sul mercato: serviranno almeno 25 milioni di euro per lui. A riportarlo è Sport.