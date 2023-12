Inzaghi già a rischio con la Salernitana: contro il Milan è decisiva per la panchina dell’ex rossonero. Tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, in casa Salernitana si riflette sul futuro del tecnico Filippo Inzaghi dopo la sconfitta rimediata contro l’Atalanta. La sua gestione ha portato in dote cinque punti in otto partite, due in più del suo predecessore Paulo Sousa nello stesso numero di gare ma con un calendario decisamente più abbordabile.

Con l’allenatore piacentino l’auspicata svolta non c’è stata e la Salernitana inevitabilmente riflette sul da farsi. Tra tre giorni c’è il Milan all’Arechi, poi l’ultima trasferta dell’anno a Verona in uno scontro diretto per la salvezza che potrebbe avere un valore enorme per i campani.