Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina. Le parole del tecnico sulla lotta Scudetto in Serie A

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «Dopo quello che è successo in estate dobbiamo solo continuare a lavorare. Abbiamo perso tre pezzi fondamentali (Lukaku, Hakimi e Perisic ndr) ma non ci siamo abbattuti, abbiamo lavorato e iniziato a rispondere presente sul campo. Noi siamo sempre stati convinti del nostro lavoro, i ragazzi lavorano sempre nel migliore dei modi. Dobbiamo guardare partita per partita. Il prossimo obiettivo è l’Atalanta».