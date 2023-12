Inzaghi a DAZN: «Meritavamo la vittoria, tenuto testa a una squadra fortissima» ha dichiarato dopo Salernitana Milan

Intervenuto negli studi di DAZN, Inzaghi ha commentato così Salernitana-Milan. Le sue dichiarazioni.

SENSAZIONI – «C’è il rammarico per un pareggio col Milan, dispiace per questi ragazzi. Tra Bergamo e oggi abbiamo tenuto testa a due squadre fortissime. Giocavamo contro una squadra fortissima e avremmo meritato una vittoria. Li ho visti delusi e vuol dire che è un buon segnale: se siamo questi ce la giochiamo con tutti»

SPIRITO – «Io non sono arrivato da tanto ma fin dal primo giorno questa squadra mi ha seguito. Bisognava scacciare qualche paura. Abbiamo avuto due battute a vuoto e ci sono ritornate paure, ma nella settimana di Bergamo siamo tornati a respirare l’aria giusta. La squadra non si è scoraggiata, non era facile ribaltare il Milan e stasera la vecchia guardia è stata da applausi. I più grandi devono essere da esempio per i più giovani come oggi, sono contento per il nostro presidente e per i nostri tifosi perché si meritano di vedere una squadra lottare così»

VERONA – «Adesso abbiamo una partita importantissima a Verona, speravo di arrivarci nelle migliori condizioni psico-fisiche e le abbiamo, andremo lì per giocarcela. Io sono arrivato e mi sono fatto delle idee. parleremo con la società ma sono molto stimato qui da tutti. I giocatori hanno un grande attaccamento alla maglia»

SABATINI – «Non ci siamo ancora sentiti col direttore, dobbiamo prima chiudere questa partita. Dispiace umanamente quando va via una direttore, Sabatini lo conosco e non vedo l’ora di lavorarci insieme»