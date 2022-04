Inzaghi contento ma si nasconde: «Scudetto? Oggi vedo solo una vittoria»

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato al termine dell’importante vittoria di oggi per 3 a 1 contro la Roma

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta per 3 a 1 contro la Roma. Le sue parole:

SCUDETTO – «Oggi in tasca non trovo lo scudetto ma una vittoria importantissima. Siamo in un buon momento e abbiamo raggiunto anche la finale di Coppa Italia, dovremo essere bravi a gestire le energie e vogliamo giocarcela alla grande».

