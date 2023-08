Inzaghi svela questo ricordo sul Milan: «In quei giorni mi sentivo più forte»

Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan, ha svelato questo ricordo sul club rossonero. Ecco cosa ha detto

Intervistato da Sportweek, Filippo Inzaghi ha parlato così delle notti di Champions League con il Milan.

NOTTI DI CHAMPIONS COL MILAN – «In quei giorni mi sentivo più forte. Negli ultimi chilometri in pullman per arrivare a San Siro, facevo caso alle città di provenienza dei pullman dei tifosi. E pensavo che alcune persone avevano fatto un viaggio lunghissimo, ripartiranno dopo la partita, passeranno la notte sul bus e all’arrivo magari andranno subito a lavorare. Non c’era stimolo più grande. Sentivo il dovere di dare tutto me stesso».