Inzaghi a DAZN: «Inter e Milan giocano a calcio e San Siro è un problema»

Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la vittoriosa gara di San Siro contro il Venezia. Questo uno stralcio:

SUL CAMPO DI SAN SIRO – «Poi il problema più grande è il campo di San Siro che sta diventando ingiocabile. Sia per noi che per il Milan. Non è una scusante. Sono 20 giorni che non si riesce a giocare. A noi che piace giocare a calcio, come il Milan, è veramente un problema. Bisogna porre un rimedio perchè non è mai stato messo così male il terreno di San Siro da quando lo conosco io»