Inter, Pavard avvisa il Milan: «Voglio la seconda stella sulla maglia»

Il nuovo arrivato all’Inter, Benjamin Pavard, manda un messaggio al Milan ed a tutte le rivali per lo scudetto: le sue parole

Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell’Inter. Il francese si è presentato ai microfoni di InterTV, mandando un chiaro messaggio a tutte le rivali per lo scudetto, tra le quali il Milan.

TRAGUARDI – «Voglio vincere lo Scudetto in modo da fissare la seconda stella sulla maglia dell’Inter. Io vivo per vincere trofei, e questa cosa è importante per i tifosi e per tutto il Club. Farò tutto il possibile per conquistare quanti più titoli possibili. In squadra ci sono dei giocatori di fama mondiale che ci aiuteranno a raggiungerli».

