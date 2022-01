Inter, nuovi guai per Suning: cosa succede

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Premier League vince la causa contro Suning: PPTV dovrà pagare al massimo campionato inglese 250 milioni

Arrivano brutte notizie in casa Suning. La Premier League, infatti, ha vinto la causa contro il colosso cinese sulla questione relativa ai diritti TV.

PPTV (tv di proprietà di Suning) dovrà versare alla Premier 250 milioni di euro. Secondo la stampa inglese, l’High Court ha infatti dato ragione alla lega inglese dopo il mancato pagamento di due rate per i diritti tv del torneo da trasmettere nel paese asiatico.

Tutto era nato, appunto, dopo lo stop del campionato per la pandemia nel marzo 2020. La lega accusava PPLive Sports di aver saltato un pagamento di due rate: il 26 agosto 2020 PPLive in una lettera inviata alla Premier League aveva annunciato la decisione di rompere l’accordo: secondo la lega, nei documenti depositati, non c’era alcuna base legale per l’emittente televisiva per farlo