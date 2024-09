Inter Milan, Fonseca NON HA DUBBI! A centrocampo giocano LORO, decisione DEFINITIVA

Inter-Milan, Paulo Fonseca non ha dubbi per la composizione del centrocampo: giocano i soliti tre. I dettagli

Come riferito da Sky, Paulo Fonseca ha le idee chiare in merito alla composizione del centrocampo del Milan in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter, decisiva per la panchina del portoghese, sempre più a rischio.

I tre in mediana saranno Fofana, Loftus-Cheek e Reijnders: da capire chi tra l’olandese e l’inglese giostrerà accanto all’ex Monaco. Al momento l’ex Chelsea appare favorito per comporre la cerniera in mezzo al campo.