Verso Inter Milan, problema per Pioli: si riducono le opzioni per i partner di Tonali. Ora il tecnico rossonero deve scegliere due giocatori

Stefano Pioli accumula problemi in vista della sfida del Milan contro l’Inter. Per il derby, l’obiettivo del tecnico era rinforzare il centrocampo, con un uomo in più. Lo scopo rimane quello, ma deve fare a meno di un uomo.

Bennacer non sarà a disposizione contro l’Inter, quindi i nomi per il centrocampo sono contati: fermo Tonali, ci saranno due tra Pobega, Krunic e Vranckx. Per tutti e tre, sarebbe il primo derby da titolare in stagione: solo il primo è subentrato nella sfida di andata contro i cugini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.