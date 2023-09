Inter Milan, Pioli con la suggestione Okafor: dipende da Giroud

Inter-Milan, il derby si avvicina con Pioli che deve sciogliere il dubbio legato a Giroud: c’è la suggestione Okafor

Come riportato dal Corriere della Sera, in vista di Inter-Milan in casa rossonera si stanno facendo tutte le valutazioni del caso rispetto alle condizioni di Olivier Giroud.

Il francese si sta sottoponendo a tutte le cure del caso a Milanello per recuperare dall’infortunio alla caviglia rimediato con la Francia ma se non dovesse essere al 100% della condizione, con Luka Jovic appena arrivato, la fortissima suggestione di Stefano Pioli si chiama Noah Okafor.