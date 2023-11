Inter Milan femminile: squadre riunite in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Il gesto prima del fischio d’inizio

Inter Milan femminile: squadre riunite in un abbraccio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Il gesto prima del fischio d’inizio

In occasione del derby di campionato, Inter e Milan femminile si sono riunite per per non dimenticare Giulia e tutte le vittime di femminicidio.

Prima del fischio d’inizio, infatti, le due formazioni si sono riunite a centrocampo in un abbraccio di gruppo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.