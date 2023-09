Inter Milan, un attaccante nerazzurro a rischio per il derby del 16 settembre! Inzaghi in apprensione: le ultime

Direttamente dal ritiro del Cile giunge una notizia piuttosto inaspettata per il mondo dell’Inter in vista del derby col Milan. Alexis Sanchez non prenderà parte alla gara Colombia-Cile, in programma nella notte tra venerdì e sabato, per via di un problema fisico.

Dietro a quest’assenza sembrerebbe risiedere un problema d’anemia. Il livello di emoglobina nel sangue del calciatore sarebbe, infatti, più basso del previsto. A riportarlo è Sky Sport.