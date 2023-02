Inter, Inzaghi minimizza: «Gara dello scorso anno col Bologna? Solo un ricordo»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha ricordato la sfida, decisiva per lo scudetto del Milan, dello scorso anno contro il Bologna

«È un ricordo, però non dimentichiamo che l’anno scorso nelle undici partite ci furono dieci vittorie: veniamo qui con quel ricordo, ma soprattutto per dare continuità ai nostri risultati che in questo momento sono positivi».