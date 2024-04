Inter Empoli, Thuram in fuorigioco sul gol di Dimarco? Il VAR non è intervenuto per questo MOTIVO – FOTO

Inter Empoli, Thuram in fuorigioco sul gol di Dimarco? Il VAR non è intervenuto per questo MOTIVO. La FOTO dell’azione

Altre polemiche per l’Inter. Contro l’Empoli, la squadra di Inzaghi è passata in vantaggio grazie alla rete dopo pochi minuti di Dimarco.

Non ci credo… il gol dell’Inter parte da un fuorigioco chiaro di Thuram pic.twitter.com/4HlB1t5LPh — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) April 1, 2024

L’attaccante Thuram parte in posizione sull’azione che ha portato alla rete ma il VAR non è potuto intervenire in quanto il seguente tentativo di rinvio di Bereszynski è vista come una nuova azione che ha poi portato alla rete dei rivali del Milan.