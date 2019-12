Theo Hernandez è già al lavoro per prepararsi al nuovo anno con il Milan. Le vacanze sono terminate

Theo Hernandez è già al lavoro per prepararsi al nuovo anno con il Milan. Le vacanze sono terminate, come dichiarato dallo stesso giocatore attraverso un post su Instagram. Ecco le parole del terzino sinistro del Milan: «Holidays are over, Back to training 🏋🏻‍♂️🙏🤛 @acmilan #forzamilan».