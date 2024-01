Infortunio Thiaw, il tedesco vuole anticipare i tempi! Le ultime sul suo recupero: ecco quando potrebbe tornare a disposizione

Ancora fermo ai box per infortunio, Malick Thiaw ha tanta voglia di tornare in campo. Calciomercato.com aggiorna sulle condizioni fisiche del difensore dei rossoneri che starebbe provando a bruciare le tappe per il suo rientro!

Il tedesco aveva rimediato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Rispetto ai tempi di recupero previsti inizialmente, il tedesco sta anticipando i tempi per provare a tornare a disposizione di Stefano Pioli entro la fine di febbraio.